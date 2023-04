Prefeitura realiza desfile cívico em comemoração aos 31 anos de emancipação política e econômica de Epitaciolândia

Por wesley cardoso

Na noite desta quinta-feira, dia 27 de abril, a prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Educação, realizou o desfile cívico em comemoração aos 31 anos da fundação do município de Epitaciolândia.

Exatamente em 28 de abril de 1992, depois de três tentativas através de plebiscito, Epitaciolândia foi proclamada cidade, deixando de ser a Vila Epitácio Pessoa que pertencia ao município de Brasiléia.

O nome Epitaciolândia é uma homenagem ao Ex-Presidente da República Epitácio Pessoa.

Aos poucos a comunidade foi se desenvolvendo formando um pequeno vilarejo, onde foram instalados comércios, igrejas, escolas, etc. O que lhe deu estrutura para passar a categoria de vila, recebendo o nome de vila Epitácio Pessoa, isto por volta de 1958.

Seu desenvolvimento sócio-político-econômico se deu ao longo de vários anos, com a criação de escolas e instituições como: Sub-Delegacia, Sub-Prefeitura, instalação da 4ª Companhia Especial de Fronteira, fundação do Campo de Aviação, Posto de Fiscalização na Fronteira, expansão do comércio e organização política, etc.

NOVO MUNICÍPIO

Foi elevado à categoria de município com a denominação de Epitaciolândia, pela Lei Estadual n.º 1.026, de 28-04-1992. Alterado em seus limites, pela Lei Estadual n.º 1.061, de 09-12-1992, desmembrado de Brasiléia e Xapuri. Sede no atual distrito de Epitaciolândia (ex-localidade). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1993.

PREFEITOS

Teve seu primeiro prefeito eleito pelo voto popular. O Senhor José Ronaldo Pessoa Pereira, que governou o município pelos quadriênios de 1993 à 1996, e de 1997 à 1999. Foi comandado pelo Senhor Luiz Brandão Hassem, de 2000 à 2004. Teve como prefeito João Sebastião Flores, em 2005 José Ronaldo Pessoa Pereira foi reeleito e administrou o município por mais dois mandatos até o ano de 2012. De 2013 à 2016, André Luiz Pereira Hassem foi o prefeito, João Sebastião Flores foi novamente reconduzido ao cargo de prefeito e administrou Epitaciolândia de 2017 à 2020. Em 2021, Sérgio de Souza Lopes assumiu e é o prefeito atual de Epitaciolândia.

O desfile foi marcado pela presença do Prefeito Sérgio Lopes, vereadores de base, Autoridades Militares, Eclesiásticas, Secretários, Gestores e população em Geral. O Exército Brasileiro abriu as apresentações acompanhados pela Banda da Policia Militar do Estado do Acre, (A Furiosa). Em seguida, Corpo de Bombeiros, Moto taxistas, Taxistas, as secretarias municipais desfilaram.

A Banda de Percussão da Escola Kairala José Kairala puxou as escolas municipais. Na ocasião, escolas infantis e fundamentais fizeram desfiles temáticos com resgates lúdicos culturais.

O Grupo Axé Capoeira e a Academia Leão Dourado também marcaram presenças, e o que já se tornou tradição a belíssima apresentação do Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia.

O prefeito agradeceu a presença da população e falou dos trabalhos que a gestão tem feito no município.

“Estou muito feliz com a presença do público, com as apresentações das escolas, a presenças de nossos parceiros, estamos comemorando 31 anos de emancipação de Epitaciolândia, quero aqui reiterar o nosso compromisso de continuar trabalhando para melhorar a nossa cidade, principalmente a infraestrutura, para isso estamos buscando recursos junto aos nossos parlamentares, sem dúvidas muita coisa será feita nos próximos dias. Parabéns Epitaciolândia, parabéns povo epitaciolandense. A nossa cidade é agente que constrói”, finalizou o prefeito.

Veja a reportagem e o resumo do desfile em vídeo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp