Prefeitura de Assis Brasil realiza 5° Conferência Municipal de Saúde

A prefeitura de Assis Brasil realizou nesta segunda-feira 13, no auditório da prefeitura, a 5ª Conferência Municipal de Saúde, com a participação de servidores da saúde municipal e estadual, sociedade civil, órgãos públicos e entidades religiosas.

A Conferência Municipal de Saúde tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde.

Realizada a cada quatro anos, a Conferência reúne representantes de vários segmentos sociais. Propicia espaço para ampla participação e representação da sociedade e consolida a legitimidade do processo democrático enquanto dispositivo fundamental para a construção de políticas públicas sustentadas pela participação popular.

A etapa municipal é a fase preparatória das propostas que serão enviadas à Conferência estadual e, por sua vez, à nacional, bem como eleger os delegados que representarão o municipio nas etapas seguintes.

Em Assis Brasil os pontos mais destacados foram: Melhorar os atendimentos do Sistema Único de Saúde ( SUS ); buscar meios para melhorar o ambiente de trabalho e o atendimento ao público, fazendo com que a população entenda os DIREITOS e DEVERES DO SUS.

Além do prefeito Jerry Correia (Sem Partido), estiveram presentes no dispositivo de honra, o Vice-prefeito Reginaldo Martins, Presidente da Câmara Municipal Wendell Marques, Secretária de Saúde Antônia Marinho e Valéria Moraes Gerente da Unidade de Saúde Estadual.

O prefeito Jerry destacou como positiva e importante a participação popular, contribuindo para que a conferência de saúde no municipio fosse um sucesso.

