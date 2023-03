Prefeitura de Brasiléia e Conselho de Saúde realizam VI Conferência Municipal de Saúde

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde realizam, nesta terça-feira,14, a VI Conferência Municipal de Saúde com o tema: Garantir Direitos é Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”.

A ação acontece no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e tem como objetivo discutir os eixos temáticos tais como: O Brasil que Temos, o Brasil que queremos, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, além de eleger os delegados que irão participar da Conferência Estadual de Saúde, com data prevista para acontecer entre os dias 23 a 25 de maio de 2023.

A reunião contou com a participação do Vice- Prefeito, Carlinhos do Pelado, Secretário de Saúde, Francélio Barbosa, Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Elenilson Souza, Presidente do Conselho de Saúde Municipal, Joana Bandeira, Diretor -geral do Hospital Regional do Alto Acre, Janildo Bezerra, representante da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), Ana Cristina e Representando a Comunidade, o Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, Francisco de França.

De acordo com o Secretário de Saúde, Francélio Barbosa, a participação popular é fundamental. ” Hoje estamos discutindo e colocando em pauta algumas reivindicações da nossa população, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. A intenção é melhorar nosso atendimento nas Unidades Básicas de Saúde”, afirmou.

Usuária do Sistema Único de Saúde, Dona Gasparina Souza se mostrou bastante satisfeita com o atendimento. ” Eu sou bem atendida no posto de saúde, tenho sempre meu remédio, minha fisioterapia em dia, eu agradeço por que sou muito bem atendida pela equipe de saúde”, disse.

O vice-prefeito, Carlinhos do Pelado enfatizou a importância da conferência em saúde. ” Estaremos debatendo, juntamente com todas as categorias, ações importantes na área de saúde para o período de quatro anos, e na oportunidade elegeremos os delegados que irão representar nosso município na Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá em Rio Branco, com participação de todos os municípios acreanos”, finalizou.

