Rio Acre ultrapassa a cota de alerta e há risco de transbordamento

O boletim da Defesa Civil de Rio Branco, registrou nesta terça-feira (14) aumento no nível do rio Acre, que atingiu 10,44metros. No início do mês de março as medições indicavam que o rio se aproximava das cotas de alerta, de 13,5 metros, e de transbordamento, de 14 metros.

Ao atingir a cota de 10m as ações da Defesa Civil são intensificadas, assim como o Plano de Contingência. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, a primeira ação é fazer o monitoramento de três em três horas para verificar a evolução. Caso tenha aumento outras providências são tomadas.

Em relação aos outros riscos, além do aumento do nível do rio Acre, tem a chuva e os demais rios e igarapés. Para estas ocorrências outras ações serão direcionadas a cada risco, como: enxurradas, alagamentos e drenagens que, segundo Falcão, tiveram muitos problemas com as últimas chuvas.

“A partir do momento em que nós temos 30 mm, ou mais, de chuvas, temos esse transtorno”, disse.

Há possibilidades de que sub-bacias contribuam para que o nível suba, como é o caso do Riozinho do Rola. Os níveis dos igarapés têm tido uma cota muito além do normal, o que leva a um grande risco de inundação pelos igarapés, mas não pelo rio Acre. “O mês de março é um mês que tem grandes chances de ter transbordamento, nós estamos ainda na primeira quinzena de março e já estamos com o rio ultrapassando 10 metros, se aproximando de 11 metros e ainda temos muito tempo pela frente e muita chuva”, finalizou Falcão.

De acordo com o Boletim de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Rio Acre, divulgado no dia 10 deste mês, estava previsto para essa semana um acumulado de 79 mm de chuva e 76 mm para a próxima semana, distribuídos em toda a bacia de maneira uniforme, porém a distribuição no tempo apresenta maiores índices nos próximos dois dias.

Em fevereiro, o rio seguia em vazante, desde o dia 20 não atingia a cota de 10 metros. A previsão de chuva do mês já está se encaminhando para cumprir o que estava previsto, faltando apenas um terço para chegar na média. A previsão é que ultrapasse a meta do mês de março se mantendo na cota de transbordamento. Enquanto abril não inicia haverá um risco elevado, pois a maioria dos transbordamentos acontecem em março.

Fonte: Prefeitura de Rio Branco – AC

