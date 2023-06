Prefeitura de Brasiléia homenageia jovem Miguel Lima Bibiano em torneio esportivo

Miguel tinha 13 anos e faleceu prematuramente em Brasiléia

A Prefeita Fernanda Hassem prestigiou, na noite desta terça, 27, na quadra do Parque Centenário, o campeonato sub-14, futsal feminino e torneio Inter secretarias de futsal masculino que tem por objetivo, estimular e fortalecer a prática esportiva entre servidores do município.

Os Jogos Femininos de Futsal são uma oportunidade para as atletas locais mostrarem seu talento e promoverem o esporte na região.

O torneio foi um sucesso e reforça o compromisso da Prefeitura de Brasiléia em incentivar a prática esportiva e promover momentos de lazer e integração.

O campeonato sub-14 trouxe uma linda homenagem póstuma ao jovem Miguel Lima Bibiano, que tinha 13 anos e amava praticar esportes. Miguel faleceu este ano, deixando todos consternados com sua partida prematura.

Muito emocionada, a família do saudoso jovem Miguel esteve presente. Seus pais, Hiuna Braga e Willian Bibiano, juntamente com avós, tios, primos e todos os presentes, que se emocionaram com a homenagem póstuma ao jovem, que também era atleta da escolinhas futebol Anjos da Bola.

A Prefeita Fernanda Hassem, bastante emocionada, falou a respeito da homenagem.

“Estamos retomando com as atividades esportivas em comemoração ao aniversário de 113 anos de Brasileia . Mas hoje é um dia especial de homenagem ao eterno desportistas Miguel Bibiano, de 13 anos, que amava o esporte, tinha sonhos de jogar internacionalmente, participava de todos os torneios com o time dele “Anjos da Bola”. Sofremos junto com os pais William Bibiano, servidor da prefeitura de Brasileia e a mãe Hiuna Braga, avós, tios e com toda a família. Agradecemos a eles por terem aceitado essa homenagem ao nosso eterno Miguelzinho. A perda de um filho para a Mãe é uma dor profunda. E essa é a nossa homenagem também da Prefeitura de Brasileia a todas as mães que já não têm mais seus filhos ao seu lado e já estão juntos de Deus”, disse a prefeita.

O jovem Pedro Henrique, que era primo de Miguel, representou a família e agradeceu a prefeita Fernanda Hassem pela homenagem. “Miguel tinha o sonho de jogar no PSG (Paris San Germán) e reunir toda família. “Foi preciso meu primo morrer para estarmos reunidos, estamos muito abalados, para nossa família foi uma perda irreparável e dolorosa”, lamentou o jovem.

Estiveram presentes o gerente de esporte, Bil Rocha, secretários municipais e a torcida que foi prestigiar e torcer pelo seu time preferido.

