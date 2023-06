Com entrega inédita Prefeita Fernanda Hassem entrega mais de 30 maquinários em BRASILÉIA

A Prefeita Fernanda Hassem participou da entrega de 32 máquinarios destinados às secretarias de agricultura e obras.

A ação de entrega aconteceu na tarde de terça-feira, 27, no pátio da secretaria de obras.

Os equipamentos adquiriria são : trator de pneu, pulverizadores, plantadeira de grãos, pá carregadeira, beneficiadora de arroz, recolhedora de café, roçadeira hidráulica, distribuidora de calcário, grade aradora, plantadeira adubadoura, miniescavadeira hidráulica, retro escavadeira, microtrator.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos oriundos de Emendas parlamentares do Senador Sérgio Petecão, deputada Perpétua Almeida, ex-deputado Sibá Machado, ex-deputada Jéssica Sales, ex-deputado Flaviano Melo, Ex-deputada Mara Rocha e ex-deputada Vanda Milani.

O ato de entrega contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Presidente da Câmara Marquinhos Tiburcio, secretário de agricultura Careca Gadelha, e demais secretários municipais, representando as comunidades rurais, o Senhor Antônio Germano, presidente da comunidade Cristo Rei, Leandro Torres, preside da associação União Paraná.

A entrega de maquinários faz parte da programação dos 113 anos de fundação do município, comemorado dia 3 de julho.

O Senhor Antônio Germano, presidente da associação Cristo Rei, agradeceu a prefeitura pelos investimentos em maquinários, onde vai beneficiar os produtores do município.

“Sou produtor rural e moro no Acre há 39 anos . É uma grandeza, estamos cercado por máquinas, eu, nunca tinha visto isso, estamos falando de 5 milhões investidos em máquinas novas que vai beneficiar nós produtores rurais. Quero agradecer a nossa prefeita Fernanda Hassem pelo seu trabalho”, comemorou.agradeceu a prefeitura pelos investimentos em maquinários, onde vai beneficiar os produtores rurais”, comemorou.

O secretário de agricultura, Careca Gadelha falou a respeito da ação e parceria. “A secretaria de Agricultura de Brasileia é parceira dos nossos produtores rurais. Foram mais de 273 hectares, limpeza, destoca, mercanização, plantio e colheita. Com isso colhemos 548 toneladas de milho. E já atendemos mais de 280 famílias até então. Esse trabalho de parceria com os produtores continua intenso neste ano. E é muito bem representada com essa entrega de hoje de mais de 32 equipamentos e máquinas agrícolas feita pela prefeita Fernanda Hassem com recursos de emenda parlamentar para beneficiar comunidades rurais. E neste aniversário de 113 anos de Brasileia quem ganha o presente são os nossos produtores rurais. ” Enfatizou o Secretário de Agricultura Careca Gadelha

A Prefeita Fernanda Hassem comemorou a entrega dos maquinários. “ Hoje é um dia histórico para Brasiléia, estamos entregando 32 máquinas agrícolas para nossa população,para que possamos trabalhar na mecanização, no plantio e na colheita da produção do município. Estamos montando um conselho gestor, onde estão incluídos os produtores, nossa gestão, vereadores para que possamos trabalhar um grande projeto de mecanização aqui no município de Brasiléia”, afirmou a prefeita.

