Prefeitura de Brasiléia intensifica trabalho de recuperação de pontes, ramais e bueiros na zona rural

No Ramal do Jarinal, a equipe trabalha na colocação de bueiros com maior capacidade

Por: Secom

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Obras intensificou os trabalhos na zona rural do município.

Com a diminuição do volume fluvial, está sendo possível a equipe trabalhar em vários pontos que foram danificados com as constantes chuvas ocorridas nos dois últimos meses.

No ramal do Jarinal, onde está localizado o Igarapé Balanço, a equipe realiza instalação de duas linhas de ductos, com capacidade de mil milímetros de vazão d’água, cada linha. O serviço no local é realizado com recursos próprios do município.

Já nos quilômetros 17 e 26, os verdnhos da secretaria de obras realizam intenso serviço de retirada de pontos críticos, corte de ladeiras e recuperação de ponte, localizada no ramal do quilômetro 17.

Paralelo a esses serviços, no quilômetro 29, a prefeitura intensificou os serviços, no intuito de proporcionar melhores condições de trafegabilidade. No local, o ramal está sendo contemplado com recuperação e retirada de pontos onde a trafegabilidade está comprometida.

O Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, que acompanha os trabalhos juntamente com o Secretário de Obras Francisco Lima, enfatizou a importância do serviço realizado nos ramais. ” A Prefeita Fernanda Hassem nos solicitou que, tão logo o clima ajudasse, que fôssemos aos ramais, a exemplo do 17, 26, 29 e ali no Igarapé localizado no ramal do Jarinal, onde estamos realizando conserto do bueiro, que ficou comprometido devido as chuvas. Posteriormente iremos realizar paliativo, para que possamos proporcionar melhor condição de acesso aos moradores e visitantes daquela localidade”, afirmou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp