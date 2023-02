Governo assina licença ambiental para o início da construção da nova ponte entre Brasileia e Epitaciolândia

Por Agência Acre

O sonho dos moradores de Brasileia e Epitaciolândia de ter uma nova ponte que liga os dois municípios começa a se concretizar. Nesta quinta-feira, 16, a governadora em exercício, Mailza; o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes; e o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) assinaram a licença ambiental que autoriza o início da construção.

O ato ocorreu no Palácio Rio Branco. A nova ponte interliga todo o estado com Peru e Bolívia, conectando o Acre aos países andinos.

Assinatura da autorização da licença ambiental marca início das obras da ponte que liga Epitaciolândia e Brasileia. Foto: Felipe Freire/Secom

O documento liberado pelo Imac é o último passo para o começo das obras do empreendimento.

Vice-governadora Mailza assina documento que autoriza início das obras ao lado do prefeito, Sérgio Lopes, e do presidente do Imac, André Hassem. Foto: Felipe Freire/Secom

Conforme a governadora, agora que a licença está autorizada, o próximo passo será avançar na construção. “Uma obra muito pedida pela população. Houve uma soma de esforços de todos os agentes públicos com todos os cuidados ambientais necessários. Sonho da população que começa a se concretizar e que irá solucionar diversos problemas de trafegabilidade. Da parte do governador Gladson Cameli e do governo do Estado, vamos dar agilidade”, disse.

Reunião teve presença do gestor da Segov, Alysson Bestene, e vereadores de Epitaciolândia. Foto: Felipe Freire/Secom

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu. “Essa ponte é muito importante para nós. Os moradores aguardam há décadas. Cerca de quatro mil pessoas passam diariamente pela ponte que existe hoje entre os municípios. Há dias em que o engarrafamento gera uma demora de até vinte minutos para que um veículo possa passar de um município ao outro. Isso pode custar a vida de alguém. Em nome da população do Alto Acre, agradecemos o governador Gladson e a vice, Mailza, por essa parceria. Quem ganha é a população”, disse.

O projeto prevê investimento de R$ 18 milhões com repasse do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A obra será construída ao lado da ponte de ferro e terá mão dupla, passagem de pedestres, calçada e paisagismo.

Vice-governadora Mailza disse que é um sonho que começa se concretizar para os moradores do Alto Acre. Foto: Felipe Freire/Secom

O que disseram:

“Sou epitaciolandense de coração e hoje é um dia muito feliz. Faltava o último documento e agora podemos colocar a mão na massa”. André Hassem – presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC)

“O Alto Acre é uma região promissora, estamos prestes a concluir o Anel Viário e, agora, já estamos planejando a nova ponte. Isso demonstra avanços do governo do Acre para melhorar a vida das pessoas”. Alysson Bestene – secretário de Governo (Segov)

“A população de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil sonha com essa obra. O fluxo de veículos, das pessoas que vão trabalhar, que vão para o hospital é grande. Hoje damos o pontapé inicial com a liberação do Imac para iniciarmos essa obra”. Vereador licenciado José Antônio (Nego) e atualmente secretário municipal de Obras e Serviços de Epitaciolândia

“Hoje é dia de agradecer ao governo do Estado. Muita gente mora em Epitaciolândia mas tem negócios em Brasileia e vice-versa. Essa obra vai potencializar a economia na região”. Thaise Hasssem – representante do deputado estadual Tadeu Hassem

“Momento de alegria. Agradecer ao governador e todos os envolvidos pelos investimentos. Essa obra será histórica e estamos unidos pelo crescimento dos dois municípios e de toda a região do Alto Acre”. Vereador Marcos Ribeiro (Marquinhos) – líder do prefeito de Epitaciolândia

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp