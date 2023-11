Prefeitura de Brasiléia Investe em Capacitação para Gestão Pública Responsável e Sustentável

Por Alexandre Lima

Treinamento promovido em parceria com a Ativa Soluções e Inovações Social visa fortalecer a eficiência administrativa e a responsabilidade na prestação de serviços

Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura de Brasiléia, em colaboração com a Ativa Soluções e Inovações Social, promoveu um treinamento estratégico voltado para secretários, gerentes e servidores municipais. Sob o tema “Autoconhecimento, Sustentabilidade e Eficiência na gestão pública, com foco na Responsabilidade”, o evento teve como destaque a busca por uma gestão mais consciente e alinhada com as necessidades da comunidade local.

A empreendedora social Jackeline Oliveira foi a responsável por ministrar o treinamento, que teve como objetivo principal capacitar os servidores para uma administração pública eficiente, responsável e sustentável. O conteúdo abordou aspectos ligados ao autoconhecimento, práticas sustentáveis e métodos eficazes de gestão, visando impactar positivamente no serviço público oferecido à população.

A prefeita Fernanda Hassem marcou presença no evento, enfatizando o compromisso da administração municipal com a constante qualificação dos servidores. Em seu discurso, a prefeita destacou a importância de uma gestão transparente e alinhada com as reais necessidades da população, buscando sempre a melhoria contínua dos serviços prestados.

O treinamento, além de proporcionar conhecimentos técnicos, também incentivou a reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva na gestão pública. A parceria com a Ativa Soluções e Inovações Social reforça o compromisso da prefeitura em buscar soluções inovadoras e socialmente responsáveis para os desafios enfrentados pela comunidade.

Os participantes do treinamento expressaram entusiasmo e destacaram a importância de iniciativas como essa para o aprimoramento constante dos serviços públicos. A expectativa é que os aprendizados adquiridos durante o evento contribuam para uma gestão mais eficiente e alinhada com as demandas da comunidade, fortalecendo a relação entre a prefeitura e os cidadãos de Brasiléia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp