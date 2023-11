Assalto com reféns em Capixaba termina com adolescente morto após confronto com policiais

Por Alexandre Lima

Felipe Lucas da Silva, de apenas 17 anos, não resistiu ao ferimento de um tiro no peito após trocar tiros com homens da Polícia Militar e do Gefron em um ramal no interior do município de Capixaba, nas proximidades da divisa com a Bolívia.

Tudo teve início por volta das 7 horas desta terça-feira (21), quando uma propriedade localizada na BR 317, foi invadida por um grupo de pelo menos cinco criminosos que estavam todos encapuzados e armados.

Ao entrarem na casa, render e amarrar as vítimas sob mira de armas, tinha como alvo principal, a caminhonete modelo Toyota/Hilux e um Honda/SRV, além de objetos de valores, celulares, dinheiro e arma.

Foi quando o grupo parte do grupo teria saído com os veículos e deixado as vítimas amarradas. Momentos depois, um teria conseguido se soltar e conseguiu comunicar o ocorrido às autoridades que iniciaram as buscas pelos bandidos.

De posse das informações, foi solicitado o apoio do Grupo Especial de Fronteira – GEFRON. Ao realizarem buscas pelos ramais, se deparam com o grupo no ramal Brasil/Bolívia na caminhonete e ao avistarem os policiais, aconteceu o primeiro confronto ainda pela parte da manhã.

Após intensa troca de tiros, o bando fugiu fazendo com que fossem procurados quase todo o dia pelos ramais. Já pela parte da tarde, por volta das 14 horas quando realizavam buscas, se depararam com um indivíduo andando pelo ramal e ao ser abordado, sacou de um revólver e atirou conta a guarnição que revidou o atingindo no peito e caiu.

Devido a distancia e falta de comunicação, dificultou a solicitação de uma ambulância. Após ser levado ao posto médico na cidade, o jovem identificado como Felipe Lucas da Silva, de apenas 17 anos, não resistiu ao disparo e morreu.

Dando continuidade nas buscas, mais dois comparsas foram localizados e presos, sendo levados para a delegacia. Outros dois estão sendo procurados pelos ramais e até o fechamento, foi informado que os trabalhos estão em abertos e foi solicitado o apoio do Exercito Boliviano, que foi informado para que desse apoio nas buscas dos bandidos no lado boliviano pelos ramais e mata fechada.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp