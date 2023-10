Prefeitura de Brasileia lança edital da Lei Paulo Gustavo com investimento de R$ 234 mil em fazedores de cultura

Por Jonys David (Ceara)

A cidade de Brasileia, testemunhou com dezenas de pessoas um importante marco cultural e de apoio à cultura local com o lançamento do Edital da Lei Paulo Gustavo. O evento foi conduzido pelo Secretário de Esporte e Cultura, Alef Correia, e contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem. O edital visa fortalecer e promover a cultura na região, oferecendo um investimento significativo de R$ 234 mil para fazedores de cultura locais.

O lançamento do edital foi um momento de celebração e reconhecimento da importância da cultura na vida da comunidade de Brasileia. Durante o evento, o Secretário Alef Correia destacou a relevância da iniciativa, afirmando que “a cultura desempenha um papel fundamental na identidade e na expressão da nossa cidade. Através deste edital, estamos investindo no talento local e apoiando aqueles que fazem a diferença na cena cultural.”

O Edital da Lei Paulo Gustavo é um mecanismo de fomento à cultura que visa apoiar artistas, produtores culturais, grupos e coletivos que atuam no município. Os recursos disponibilizados serão destinados a projetos que promovam a diversidade cultural e artística, incluindo música, dança, teatro, artes visuais, literatura e manifestações populares.

A Prefeita Fernanda Hassem, que também esteve presente no lançamento, destacou a importância da cultura como um vetor de desenvolvimento social e econômico. Ela enfatizou que “a cultura é um patrimônio que precisa ser preservado e fortalecido. Com o Edital da Lei Paulo Gustavo, estamos investindo no potencial criativo da nossa cidade e promovendo o acesso da população a experiências culturais enriquecedoras.”

O edital foi dividido pelas seguintes categorias:

-R$: 124.439,75/DIVIDIDO EM 9 PROJETOS DE CURTA-METRAGEM, DE 13.826 REAIS, POR PROJETO

– R$: 18.444/CONTEMPLANDO ATÉ 2 PROJETOS

– R$: 14.280,74/CONTEMPLANDO ATÉ 2 PROPOSTAS

– R$: 67.716,08 /CONTEMPLANDO ATÉ 8 PROPOSTAS

O processo seletivo para os interessados em participar do Edital da Lei Paulo Gustavo devem procurar a secretária de esporte e cultura para se informar sobre os detalhes do edital.

