Epitaciolândia realiza IV Conferência Municipal de Cultura

A prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, realizou nesta segunda e terça-feira dias 09 e 10, a IV Conferencia Municipal de Cultura, a abertura foi realizado logo após o encerramento oficina de gestão de projetos editais de cultura promovido pela FEM (Fundação Elias Masour.

Foram discutidos em plenária os 6 eixos temáticos e colocado propostas para a conferência estadual. Foram realizados debates com a sociedade sobre políticas públicas para a cultura e a elaboração de uma política sociocultural que fortaleça a democracia participativa.

As Conferências de Cultura são realizadas a cada quatro anos em todo o país nas fases municipal, estadual e federal.

Após os discursões foram escolhidos 02 delegados que representarão o poder público e a sociedade civil, o evento contou com os mediadores da FEM. O evento aconteceu no Auditório da Escola Estadual Belo Porvir, e contou com as presenças das seguintes autoridades e convidados, Secretária Municipal de Educação Eunice Gondim representante do prefeito Sergio Lopes, Secretário Municipal de Esportes de Cultura e Esporte Joãozinho Ferreira, Secretária de Cultura e Desarollo Humano e Social de Pando Alfega Nascimento, Diretor de Cultura Reggis Silva e Sociedade.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp