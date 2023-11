Prefeitura de Brasiléia celebra o Dia das Merendeiras da rede municipal de ensino com Chá da Tarde

Por Alexandre Lima

Secretária de Educação e Gestora de Políticas para Mulheres se unem em reconhecimento ao papel vital das merendeiras na educação.

Na segunda-feira, dia 30, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Educação, promoveu um evento especial em homenagem ao Dia das Merendeiras da Rede Municipal de Ensino. O chá da tarde reuniu figuras importantes do município, destacando a importância desse grupo essencial para o sistema educacional da cidade.

A secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, e Suly Guimarães, gestora de políticas para Mulheres de Brasiléia, lideraram o evento, que contou com a presença de gestores e as próprias merendeiras de todas as 10 escolas municipais.

A celebração foi uma demonstração do reconhecimento da gestão municipal pelo papel crucial desempenhado pelas merendeiras na educação e no bem-estar das crianças da cidade. Elas desempenham um papel fundamental garantindo que os alunos tenham acesso a refeições de qualidade, promovendo o desenvolvimento saudável e o bom desempenho escolar.

Francisca Oliveira expressou sua gratidão em seu discurso, destacando o comprometimento e dedicação das merendeiras em assegurar que as crianças recebam refeições nutritivas. Suly Guimarães também elogiou o papel das mulheres no fortalecimento da educação e bem-estar na comunidade de Brasiléia.

O evento foi marcado por momentos de alegria e reconhecimento, ressaltando a importância das merendeiras na construção de um futuro brilhante para as crianças da cidade.

