Prefeitura de Epitaciolândia promove campanha de vacinação para servidores de atendimento ao público

Por Alexandre Lima

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma campanha de vacinação, concentrada nos servidores que prestam atendimento direto ao público. A ação, inserida na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, foi lançada nesta segunda-feira, 28.

O Quartel dos Bombeiros Militares do Acre em Epitaciolândia foi o ponto inicial dessa empreitada de imunização. A equipe de saúde, munida de doses e protocolos de segurança, administrou vacinas nos próprios Bombeiros Militares, reconhecendo o papel fundamental desses profissionais na segurança e bem-estar da comunidade.

Além do quartel, a campanha se estendeu aos mercados de grande porte do município, abrangendo um número significativo de servidores que, diariamente, têm contato direto com a população. Essa estratégia visa criar uma barreira protetora, não apenas para os trabalhadores da linha de frente, mas também para aqueles que frequentam esses espaços públicos.

A ação demonstra o comprometimento da administração em proteger a saúde pública e garantir um ambiente mais seguro para todos. Ao seguir as diretrizes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a Prefeitura de Epitaciolândia reforça a importância da imunização, especialmente em tempos desafiadores.

O envolvimento ativo da Secretaria Municipal de Saúde, aliado à colaboração de diferentes setores da comunidade, ressalta a abordagem integrada e proativa do município na luta contra a propagação de doenças. Epitaciolândia se destaca como uma comunidade que prioriza a prevenção e o cuidado com a saúde de seus habitantes, promovendo uma resposta coletiva frente aos desafios de saúde pública.

