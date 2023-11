Governo do Estado realiza vacinação contra influenza em 21 municípios acreanos

Por Agência Acre

O governo do Acre segue promovendo estratégias na prevenção da influenza, um exemplo é o Dia D de Vacinação contra essa enfermidade, que vem trazendo benefícios para a população do Estado, é o que informa o último balanço divulgado pela coordenação estadual do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Dos 21 municípios atendidos no último sábado, 25, o município de Marechal Thaumaturgo é o que mais vacinou até o momento com 725 doses de um total de 3.444 aplicadas, seguido de Feijó com 506 doses e Porto Walter, 462 pessoas vacinadas. A Regional do Purus, que abrange Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, realizarão o Dia D de vacinação contra a influenza no dia 30 de novembro. Porto Acre e Plácido de Castro seguem com 27 doses aplicadas.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou no último mês de outubro a doação de 500 mil seringas para aplicação de vacinas nos municípios acreanos. A campanha iniciou em 13 de novembro e finaliza em 15 de dezembro, em apenas uma etapa, abrangendo grupos prioritários e população em geral.

De acordo com a coordenadora do PNI estadual, Renata Quiles, os números ainda estão muito abaixo do esperado. “Nas últimas campanhas, aliás, temos percebido a baixa adesão da população e, principalmente, dos grupos prioritários”, disse.

Quiles salienta que essas pessoas não deveriam deixar a vacinação de lado, principalmente pela condição de saúde que apresentam, trazendo um maior risco de desenvolver as formas graves da doença e risco aumentado de óbito.

Dados atualizados:

Marechal Thaumaturgo – 725 doses Feijó – 506 doses Porto Walter – 462 doses Taruacá – 340 doses Rio Branco – 304 doses Jordão – 222 doses Brasiléia – 159 doses Sena Madureira – 124 doses Distrito de Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá (Dsei-ARJ) – 110 doses Senador Guiomard – 96 doses Xapuri – 94 doses Epitaciolândia – 87 doses Assis Brasil – 79 doses Bujari – 72 doses Acrelândia – 56 doses Mâncio Lima – 48 doses Porto Acre – 27 doses Plácido de Castro – 27 doses Capixaba: sem resposta Cruzeiro do Sul: Não realizou Rodrigues Alves: sem resposta Manoel Urbano: Dia 30 de novembro Dia D Santa Rosa: Dia 30 de novembro Dia D Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena do Alto Rio Purus (Dsei-ARP): em área

