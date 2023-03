Prefeitura decreta situação de emergência após alagamentos em Rio Branco

FONTE: oaltoacre.com

De acordo com dados da Defesa Civil de Rio Branco, o nível do Rio Acre registra 15,80 metros na manhã desta sexta-feira, 24, ultrapassando em mais de dois metros a cota de transbordo, que é de 14 metros.

A chuva registrada na quinta-feira, 23, na Capital é uma das maiores dos últimos 60 anos. Foram cerca de 14 horas de chuva

consecutivas de precipitação e um acúmulo de 182 milímetros.

A situação agravante afetou 31 bairros da Capital. Mais de 12 mil moradores foram atingidas pelas fortes chuvas de quinta-feira, 23, que caíram por mais de 14 horas.

Com o caos, o Executivo municipal declarou situação de emergência na cidade. O prefeito Tião Bocalom, em agenda em Manaus, declarou que liberou R$ 5 milhões para ajudar as famílias atingidas pela enxurrada, além de auxiliar em toda logística.

O governador Gladson Cameli também ressaltou o comprometimento do Estado com as vítimas do alagamento.

“Estamos solicitando todas as embarcações e os veículos das secretarias do governo, assim como as escolas, para servirem de abrigo, alimentação, distribuição de colchões e tudo o que for preciso para ajudar o nosso povo. Juntos e de mãos dadas, vamos superar tudo isso”, frisou Cameli.

