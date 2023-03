Estado mobiliza equipes para assistência às famílias em situação de risco e alagamento na capital e municípios

Por Agência Acre

Mobilizadas pelo governo do Estado, equipes reunidas com 536 pessoas do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Polícia Militar (PMAC), Defesa Civil estadual e municipal, secretarias do Estado e Prefeitura de Rio Branco seguem em campo, nesta sexta-feira, 24, atuando na prevenção e atendimento às famílias atingidas, após fortes chuvas causarem alagamentos, desmoronamentos e o bloqueio de ruas e rodovias em diversos pontos da capital e municípios do estado.

Ação conjunta conta equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil estadual e municipal, secretarias do Estado e Prefeitura de Rio Branco. Foto: Neto Lucena/Secom

Segundo dados da Defesa Civil Estadual, o nível do Rio Acre atingiu a marca de 15,80 metros nas primeiras horas da manhã, ultrapassando a cota de transbordamento de 14 metros. Com mais de cinco mil famílias atingidas, “estamos trabalhando em conjunto para acolher as famílias em abrigos e escolas”, disse Sandro Cassiano, subcoordenador da Defesa Civil.

Mobilização de equipes

Ainda pela manhã, o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, se reuniu com o secretário de governo, Alysson Bestene, e oficiais do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), com a presença do comandante coronel Breno Victoriano. Na pauta, foram firmadas parcerias para a cessão de embarcações e tripulação do Exército para união ao Corpo de Bombeiros no atendimento das famílias atingidas.

Comandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), coronel Charles Santos, em reunião com o secretário de governo, Alysson Bestene, e oficiais do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), com a presença do comandante, coronel Victoriano. Foto: Neto Lucena/Secom

Com mais de 800 ocorrências registradas, o Corpo de Bombeiros atende 3.605 pessoas atingidas em diversos bairros da capital. “Desde ontem [quinta-feira, 23] focalizamos nos locais que foram atingidos pela enxurrada dentro do município de Rio Branco, deslocando as nossas equipes e forças para estes locais, inclusive com outros parceiros como o Exército e todas as secretarias do Estado, para otimizar o atendimento e tentar mitigar os transtornos”, reafirmou o coronel Charles Santos.

Corpo de Bombeiros recebe mais de 800 ocorrências e envia equipes para atendimento às famílias atingidas. Foto: Neto Lucena, Secom.

Ação conjunta

A colaboração entre o governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco, Defesa Civil estadual e municipal, secretarias de Estado e Exército foi incentivada em reunião sob tutela do governador, Gladson Cameli, ainda na madrugada desta sexta-feira. 24.

“Todas as secretarias do governo do Estado se colocaram à disposição com parte de material, equipamento e pessoal para chegar nos bairros, porque o número de ocorrências já passa de 800 solicitações via 193, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública”, apontou o comandante do CBM/AC.

Apoio às famílias

Corpo de Bombeiros dá suporte às famílias atingidas na capital. Foto: Neto Lucena/Secom

Moradora do Bairro Baixada do Habitasa desde a infância, Nívea Castro disse ter sido pega de surpresa pela alagação e que agradece muito o apoio e suporte dos bombeiros no local. “Moro aqui há muito tempo, desde criança, e aqui já tinha alagado antes, mas é a primeira vez que acontece assim. Foi muito rápido e estou tirando as coisas aos poucos, desde às 6 horas, com o apoio dos bombeiros e amigos”, disse.

Com a ação rápida do Estado, a dona de casa e mãe de quatro filhos, Taís Silva, de 29 anos, agradeceu o atendimento do Corpo do Bombeiros na Baixada da Habitasa. “Moro aqui há dois anos e é a primeira vez que a água chega até aqui. Outra vez, chegou perto, mas agora subiu muito rápido. É excelente ter os bombeiros aqui, porque fiquei muito nervosa. Eu nunca tinha passado por isso”, disse.

Bombeiros auxiliam na retirada de materiais de famílias atingidas pela cheia. Foto: Neto Lucena/Secom

Durante o atendimento, as famílias estão sendo encaminhadas para a casa de amigos e parentes ou para abrigos instalados pela Defesa Civil nas escolas nos bairros Albert Sampaio, Conquista, Geraldo Fleming, Mocinha Magalhães, Universitário e Sobral.

Como ajudar

Para ajudar as famílias atingidas, o comandante do CBMAC pede que quem tiver uma embarcação pequena com motor e puder colaborar, que compareça ao Batalhão 1° BEPCIF, no Morada do Sol. “Nesse momento, precisamos da ajuda de todos”, destacou.

Para solicitar atendimento, basta ligar para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), através do 193.

