Prefeitura e órgãos competentes se reúnem para traçar medidas de contingenciamento em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Com o aumento do nível do rio Acre na região alta do município de Assis Brasil, setores ligados à Defesa Civil, prefeitura de Brasiléia, MP, Judiciário, Bombeiros, Exército e demais setores foram convidados, e participaram de uma coletiva para anunciar os primeiros trabalhos de medida de contingenciamento.

Visando uma possível enchente que possa afetar grande parte da cidade de Brasiléia, a exemplo dos anos de 2012 e 2015, a prefeita Fernanda Hassem, convidou vários setores para anunciar o início dos trabalhos visando de imediato, bairros que estão nas áreas próximas ao rio.

Leonardo Barbosa, 28 de Maio, Samaúma, Olegário França, Cageacre, Rua José Meireles e Marechal Rondon (Rua da Goiaba), já estão sendo monitorados para que os moradores que desejem se retirar, procurem setores da Prefeitura e seja organizado a retirada do local.

A Defesa Civil já está com a ‘Sala de Situação’ montada e teria registrado um volume de pouco a mais de 170 milímetros de volume de chuva, o que preocupa com a vazante que está descendo e poderá crescer mais ainda com os afluentes até a cidade de Brasiléia.

Foi informado que duas famílias já haviam pedido ajuda para que pudessem retirar seus pertences para outro lugar. Também foi informado que duas escolas já estão preparadas para eventuais retiradas de suas casas em veículos que já estão preparados.

As próximas 48 horas serão imprescindíveis. Segundo a prefeita Fernanda Hassem, “existe uma grande preocupação, mas, que devemos entrar em pânico”. Os meios de comunicação serão abastecidos com informações sobre a situação do rio. Para quem precisar de ajudar, poderá buscar os números de praxe – 190, 192, 193, que poderão ser direcionados aos setores emergenciais.

Serviços de comunicação (rádios, sites, redes sociais, volante, etc) serão utilizados para que os moradores possam estar cientes dos fatos. Pedem ainda que, as pessoas não usem as redes sociais para passar informações que sejam oficiais, dessa forma, não assustem moradores.

Mais informações a qualquer momento.

