Confira o que funciona e o que não abre no feriado prolongado no Acre

O ponto facultativo decretado pelo governador Gladson Cameli para esta quinta-feira, 16, proporcionará à grande parte dos servidores públicos estaduais um feriadão de cinco dias seguidos. Apesar disso, os chamados serviços essenciais, como saúde, segurança e abastecimento de água, estarão funcionando normalmente.

Nesta quarta-feira, 15 de novembro, é feriado nacional da Proclamação da República, e na sexta, 17, é o dia do Tratado de Petrópolis, acordo diplomático que tornou o Acre oficialmente brasileiro, tendo como protagonista José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, que dá nome à nossa capital.

Com o ponto facultativo, as folgas se acumularão para formar um dos maiores “feriadões” do ano, junto com o Carnaval. Com isso, a maior parte dos setores da administração pública, com exceção dos serviços essenciais, e alguns estabelecimentos não vão abrir, sendo os atendimentos retomados apenas na segunda-feira, dia 20.

No serviço público, apenas funcionarão normalmente as unidades de atendimento em saúde e as delegacias de polícia. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) fechará na quarta e na sexta, mas na quinta-feira, 16, abrirá para disponibilizar os serviços de emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) e outros.

Na Secretaria de Estado de Educação (SEE), a área administrativa só retornará ao trabalho na segunda-feira, no entanto, quanto às escolas, de acordo com informações obtidas junto a alguns coordenadores de núcleos nos municípios, não há uma determinação a ser cumprida por todas as unidades de ensino. Assim, poderá haver diferentes decisões a esse respeito.

Já o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) não terá atendimento ao público no feriado nacional desta quarta (15) e no estadual da sexta-feira (17). No Judiciário acreano, a quinta-feira, 16, vai ser dia de trabalho normal. Nos dias de feriado, o órgão funcionará, como é praxe, em regime de plantão para as demandas que exigem essa prestação de serviço.

Os Correios são outro caso em que haverá expediente normalmente na quinta-feira, 16, e cumprimento dos dois feriados, assim como acontecerá nos bancos, de acordo com informação do Sindicato dos Bancários do Acre (SEEB-AC). Os serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos funcionarão normalmente no feriado.

No Via Verde Shopping, nesta quarta-feira (15), as lojas funcionarão das 13h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 22h. Na quinta (16) e sexta (17), o funcionamento será normal, com as lojas funcionando das 10h às 22h.

