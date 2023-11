Prefeitura entrega brinquedoteca para o Centro de Referência de Assistência Social em Epitaciolândia

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretária de Cidadania e Ação Social realizaram a entrega de uma brinquedoteca no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Local atende centenas de mães beneficiárias de programas sociais geridos pela prefeitura.

Além disso, várias mães participam de cursos profissionalizantes, tendo então a necessidade de um local acolhedor para que as crianças possam passar o tempo de forma descontraída e confortável enquanto suas genitoras participam das aulas.

A brinquedoteca irá atender as crianças beneficiárias do CRAS que tem a idade de 1 a 6 anos, e conta com vários brinquedos e pula-pula para garantir a diversão para os pequenos. Além de atividades recreativas, outras ações educativas são desenvolvidas por agentes que trabalham no local.

