Destaque nacional no judô Melyssa de Sousa, visita gabinete do prefeito para agradecer pelo apoio

A judoca faz parte do projeto municipal “Artes Marciais nas Escolas municipais ” em parceria com a academia Leão Dourado, e mesmo avançando de série indo pro ensino estadual, continua treinando através do projeto, e foi destaque nos jogos Escolares do Estado indo disputar os Jogos Escolares Brasileiros – JEBs em Brasília.

Participaram mais de 6 mil alunos atletas de todo Brasil, e a nossa Epitaciolandense ficou com a medalha de bronze na categoria Judô -48 kg, conquistando uma medalha inédita para o Acre nessa modalidade.

O prefeito Sérgio Lopes aproveitou a oportunidade para parabeniza-la e agradecer por tamanha façanha de colocar Epitaciolândia e o estado do Acre no pódio nacional.

“É com muita alegria que recebo no meu gabinete a nossa aluna atleta de Judô de Epitaciolândia que é destaque nacional. A estudante Melyssa de Souza de 13 anos e sua mãe Maria José.

Uma alegria para nossa gestão ver os resultados sendo destaque. O sensei Amarildo Ferreira esteve presente também junto a nossa secretária de Educação Eunice Maia Gondim e parabenizaram nossa medalhista.

Parabéns Melyssa pelo empenho, dedicação e que continue subindo no lugar mais alto do pódio e inspirando novos talentos da nossa cidade.” Destacou o gestor.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp