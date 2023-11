Prefeitura oferece cursos profissionalizantes para mulheres beneficiárias do CRAS em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Cidadania e Ação Social realizou nesta segunda-feira, 5, realizou a abertura de dois cursos profissionalizantes na sede do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

Na ocasião estiveram presentes o Prefeito Sérgio Lopes e a Secretária de Cidadania e Ação Social Eliade Maria.

Os cursos ofertados são de Manicure e Pedicure atendendo mais de 40 mulheres cadastradas no CRAS. Com isso, a prefeitura manter sua meta de investir nas pessoas para que através do aprendizado, possam melhorar sua renda familiar.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp