Prefeitura realiza operação tapa-buracos nas ruas de Brasiléia

Por: Secom

A Prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de obras está realizando operação tapa-buracos no município.

Nesta semana estão sendo realizados serviços de tapa buracos nas Ruas Maria da Anunciação de Paula Moreira, bairro Eldorado e 12 de Outubro, bairro Três Botequins, que estão sendo contempladas com massa asfáltica em alguns trechos.

Através de parceria com o Governo do Estado do Acre, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a avenida Manoel Marinho Monte, principal avenida de Brasiléia, também está sendo contemplada com serviços de recuperação com asfalto, visando melhorar a acessibilidade, que é intensa na referida avenida, durante o dia todo.

A operação contempla os pontos mais críticos, com objetivo de deixar todas as ruas em condições seguras para o trânsito de veículos e pedestres.

O vice-prefeito, Carlinhos do Pelado acompanha os serviços de Tapa-buracos com massa asfáltica, e afirma que, com a chegada do verão as melhorias nas ruas da cidade irão avançar.” Atendendo pedido da nossa prefeita Fernanda Hassem, estamos realizando operação tapa-buracos na cidade, o verão chegou e estamos garantindo o direito de ir e vir da comunidade de Brasiléia” disse.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp