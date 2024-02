PRF apreende 130 celulares e dezenas de outras mercadorias ilegais no Acre

Na tarde desse sábado (3), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de vários produtos importados de forma irregular, no interior do Acre. O fato aconteceu durante abordagens de rotina na BR-317, região de fronteira.

Por volta de 14h, a equipe PRF de plantão na Unidade Operacional (UOP02) em Xapuri/AC realizava comando fiscalizatório quando os policiais ordenaram parada ao condutor de um veículo. Durante a inspeção de segurança no compartimento de carga, foram visualizadas várias caixas lacradas. Ao ser indagado sobre documentação fiscal e origem dos produtos, o viajante informou que alguns objetos eram dele e outros seriam encomendas para terceiros, na capital acreana. Disse ainda que as mercadorias foram compradas no país vizinho, na Bolívia, mas que não possuía nota fiscal e nem comprovante de desembaraço aduaneiro.

Diante das constatações, os PRFs apreenderam ao todo 130 telefones celulares e 173 outros diversos produtos para serem encaminhados à Receita Federal do Brasil, em Epitaciolândia/AC. O homem de 45 anos de idade poderá responder pelo crime previsto no artigo 334 do Código Penal brasileiro. (Descaminho).

Para realizar denúncias de forma anônima de contrabando/descaminho, ligue 191.

