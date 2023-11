PRF prende homem com pistola 9 mm e 24 munições no Acre

Na manhã da quarta-feira (29), uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. O motorista havia fugido para evitar a abordagem policial, na BR-317, em Senador Guiomard/AC e foi alcançado dentro de uma estrada (ramal).

Por volta de 11h, durante patrulhamento tático móvel, policiais rodoviários federais visualizaram uma caminhonete na rodovia federal. Quando o condutor do veículo percebeu a presença da viatura policial ele mudou de trajetória bruscamente, para fugir da abordagem, e adentrou uma estrada às margens da BR-317. De pronto, os PRFs realizaram acompanhamento tático em direção ao fugitivo. Após vários quilômetros percorridos, os policiais conseguiram alcançá-lo. Diante da fundada suspeita, foram realizados inspeção veicular e busca no condutor que portava na linha da cintura uma pistola calibre 9 mm. O homem tinha outro carregador municiado no bolso.

O abordado informou que não trazia consigo o certificado de registro da arma e nem a autorização de porte e que estava indo para a sua propriedade. Diante dos fatos, o homem de 50 anos de idade foi preso e encaminhado para a Autoridade Judiciária do município de Senador Guiomard para os procedimentos pertinentes. A arma de fogo, com os acessórios e 24 munições foram apreendidos e entregues, junto com os pertences pessoais do detido, na Polícia Civil.

Para denunciar porte ilegal de arma de fogo, ligue 191.

