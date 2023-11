Senador Alan Rick destina R$ 300 mil para reforma da APAE de Cruzeiro do Sul

O recurso já está na conta. Na unidade também são atendidas pessoas de Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Guajara (AM).

Foi paga nesta terça-feira, 28, emenda de R$ 300 mil do senador Alan Rick para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cruzeiro do Sul. “O recurso permitirá uma ampla reforma na unidade, melhorando significativamente o atendimento a pessoas com deficiência, contribuindo para a inclusão social e a melhoria contínua dos serviços de saúde e assistência em Cruzeiro e outros sete municípios”, explicou o Senador.

Com a verba destinada, a APAE realizará a reforma de cinco salas de atendimento, um refeitório, uma sala de fisioterapia, um galpão, além de quatro banheiros. Serão feitos também serviços de calçamento, hidráulica, elétrica e pintura geral. Esta reestruturação visa aprimorar a Unidade de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência (PcD), ampliando a capacidade e a qualidade do atendimento a pacientes com deficiência intelectual, física e múltipla provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme a sócia-fundadora da entidade, Carem Carvalho, o prédio tem 13 anos e, em razão de intempéries do tempo, sofreu sérios desgastes e deterioração nas instalações. “A reforma proporcionará um ambiente mais salubre para realizar a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. A Direção e Beneficiários da Apae de Cruzeiro do Sul agradecem a eficiência do Senador”.

Os serviços oferecidos na APAE de Cruzeiro do Sul beneficiam não apenas a comunidade local, mas também famílias dos municípios de Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, e até do município de Guajará no Amazonas. A previsão é de que a instituição atenda cerca de 200 pessoas por mês, oferecendo atendimento psicossocial, fisioterápico e fonoaudiológico.

De acordo com dados do IBGE, o percentual de pessoas com deficiência no Acre é de 8,16%, superior à média nacional de 6,7%. “Para muitas famílias acreanas, as Apaes, são o único local onde elas podem contar com atendimento gratuito, integral e de qualidade aos seus entes com deficiência intelectual e múltipla. Contribuir para reformar a unidade de Cruzeiro é garantir que centenas de PcDs tenham os cuidados necessários garantidos e com ainda mais qualidade”, afirmou o parlamentar. Alan Rick visitou a instituição recentemente e conversou com servidores, pais e pessoas atendidas.

