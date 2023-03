PRF resgata adolescente acompanhado de homem que teria escapado de morte de organização criminosa, em Rio Branco/AC

Por Alexandre Lima

Na madrugada desta segunda (20), um homem, de 31, e um adolescente, de 13 anos de idade, compareceram à Unidade Operacional da PRF em Rio Branco/AC, em uma bicicleta, para comunicar um suposto crime.

De acordo com o relato dos indivíduos, o adulto teria escapado de uma tentativa de homicídio, no Ramal do Benfica, onde quatro homens, na posse de arma de fogo, ameaçaram-no de morte e tiraram dele a tornozeleira eletrônica, por ser monitorado da justiça e possivelmente participar de uma organização criminosa rival.

O homem disse que conseguiu fugir pela mata e horas depois chegou nas proximidades da casa do adolescente, seu conhecido. O jovem o teria acolhido e socorrido até a PRF para solicitar apoio.

Ambos, vestidos apenas com bermuda e chinelos, sendo que o adulto usava ainda um lenço, compareceram à Unidade Operacional da PRF, no bairro Santa Cecília e foram socorridos. O homem tinha marca física da tornozeleira em uma das pernas.

Os socorridos foram levados para a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Decav), ainda funcionando no bairro Cadeia Velha, e o caso será investigado pela Polícia Civil. O Conselho Tutelar também foi acionado e está acompanhado o caso.

Os pais do adolescente poderão responder pelo crime de abandono de incapaz. Este é um crime previsto no Código Penal brasileiro, em seu capítulo dos crimes de periclitação da vida e da saúde, especificamente no artigo 133. Com pena de detenção de 6 meses a 3 anos para quem tem o dever de cuidado.

