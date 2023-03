Acidente entre veículos na BR-317 deixa uma pessoa ferida

Ithamar Souza

O motociclista J. N. A., 33 anos, ficou ferido após colidir a própria motocicleta contra um carro na manhã desta domingo (19), no km 4 do Ramal do Polo, na BR-317, mais conhecida pela Estrada do Pacífico, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, o homem trafegava em uma motocicleta modelo Biz de cor amarela, quando, inesperadamente, um motorista ainda não identificado, que trafegava em um carro modelo Pampa, de cor cinza e placa KBE-4243, passou por uma curva e houve o choque entre os dois veículos.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra o asfalto do ramal e sofreu um ferimento na perna direita e diversas escoriações pelo corpo. O motorista permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviou uma ambulância de suporte básico e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 5° Batalhão e Cifitran para os trabalhos de perícia e, em seguida, a moto e carro foram removidos e o ramal ficou totalmente liberado.

