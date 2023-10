Prisão mantida: Caseiro e mulher que mataram colono seguem atrás das grades

Por Alexandre Lima

A Justiça do Acre decidiu manter presos Benigno Queiroz Sales e Risonete Borges Monteiro, denunciados pelo latrocínio Francisco Campos Barbosa. A decisão foi do Juiz da Comarca de Xapuri Luiz Gustavo Alcalde Pinto.

De acordo com o magistrado a prisão preventiva dos acusados devem ser mantidas pela gravidade do delito, o que vem a revelar periculosidade deste, justificando a sua segregação do meio social, ante à clara possibilidade de que, com oura conduta sua, venha a gerar instabilidade à ordem pública.

Benigno Sales e Risonete Borges são réus pelo latrocínio, roubo seguido de morte, de Francisco Campos Barbosa, de 57 anos.

O agricultor foi morto no dia 25 de novembro do ano passado, em sua propriedade, localizada na zona rural de Xapuri, com um tiro de espingarda nas costas.

Benigno Sales, que trabalhava como caseiro da vítima, é apontado como o autor do crime. Ele foi preso ainda em flagrante por investigadores da Polícia Civil de Xapuri.

Na sequência da investigação, a polícia cheogu a Risonete Borges, que era mulher do agricultor. Foi ela, segundo a denúncia, que teria planejado o crime.

A finalidade era ficar com uma grande quantia em dinheiro que a vítima guardava em casa.

