Prefeita Fernanda Hassem é a primeira gestora do Alto Acre fazer Lançamento do Edital da Lei Paulo Gustavo

Com a presença dos fazedores de cultura de Brasileia, de artesanato, capoeira, música, dança, movimento negro, LGBTQ+, áudio visual e a cultura indígena Prefeita Fernanda Hassem fez o Lançamento nesta terça-feira, 10, do Edital do Lei de Incentivo e Apoio à Cultura Paulo Gustavo no auditório da Secretaria Municipal de Educação Professora Maria da Paz.

Participaram do evento, secretário de cultura do município, Alef Correia, secretária de educação, Francisca Oliveira, Suly Guimarães, representando o Organismo de Política para as Mulheres, Djahilson Américo, secretário de assistência social, Isaías Jaminawa, representando os povos originários, Elwis Jhonatan, representando os fazedores de cultura, Felipe Sotero, representando a comunidade GLBTQIA+, Wendel Pedro, do grupo Axé Capoeira, professor Macob, Toinho Sacanagem, representando o movimento musical, equipe da gestão municipal e diversos fazedores de cultura de Brasiléia, que prestigiaram a atividade.

Em Brasiléia, os editais somam mais 234 mil reais e atende Produções Audiovisuais em curta-metragem contemplando 09 projetos no total de (R$ 124.439,75), apoio a sala de cinemas, 2 projetos valor (R$ 18. 444 ), formação, qualificação e Difusão 2 projetos valor (R$ 14.284,74), demais áreas da Cultura 8 projetos no valor de (R$ 67. 716, 08).

