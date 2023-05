Produtores do Polo Wilson Pinheiro recebem capacitação sobre cooperativismo

Técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Acre (Sescoop/Acre) e da Secretaria Estadual de Agricultura, deram início na segunda-feira (15), ao curso sobre “Os princípios do Cooperativismo” para produtores do Polo Agroflorestal Wilson Pinheiro, distante 14 quilômetros de Rio Branco.

A capacitação tem duração de três dias e atende demanda da comunidade, que está em processo de criação de uma cooperativa do ramo extrativista com atividades vinculadas a agricultura familiar e economia solidária.

No Polo Wilson Pinheiro, os moradores produzem hortaliças (alface, rúcula, cheiro verde, pimenta); frutas (banana, mamão, cupuaçu, manga); macaxeira; milho, entre outros.

O presidente do Sistema OCB Acre, Valdemiro Rocha, explicou aos presentes os fundamentos do cooperativismo, as principais leis que regem o cooperativismo, assim como benefícios e obrigatoriedades dos cooperados.

“Os produtores estão organizados e buscando conhecer mais sobre o cooperativismo para já iniciarem suas atividades dentro das conformidades”, pontuou.

O líder do grupo, Antônio Werneck, enfatizou que o objetivo dos moradores é unir forças para buscar benefícios conjuntos para a comunidade.

“Estamos buscando nos organizar para dar passos maiores, como vender a nossa produção para o PAA, PNAE, e outros editais públicos com essa finalidade, buscar acesso a crédito via cooperativa, assistência técnica, entre outras coisas, a gente entende que juntos somos mais fortes”, disse.

Sobre o cooperativismo

O cooperativismo pode ser entendido como um sistema econômico e social baseado na colaboração entre as pessoas. A ideia é somar esforços em torno de um interesse coletivo, permitindo que todos compartilhem resultados e possam prosperar juntos.

No Acre, o Sistema OCB possui atualmente 67 cooperativas filiadas, com aproximadamente 16 mil cooperados. A instituição presta apoio técnico e organizacional com vistas ao fortalecimento das cooperativas.

A capacitação é uma realização da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Acre (Sescoop/Acre) e da Secretaria Estadual de Agricultura,

