Prefeitura de Assis Brasil realiza homenagem ao Juiz Alex Ferreira pelos 5 anos de trabalho na comarca de Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia, participou nesta quarta-feira 17, de homenagem realizada pela prefeitura ao juiz Alex Ferreira Oivane. O juiz esteve à frente da comarca de Brasileia de 2018 ao ano de 2022, prestando relevantes serviços à população do Alto Acre e em especial aos assisbrasilienses.

Em sua fala o prefeito Jerry Correia parabenizou o juiz pela forma humana com que prestou serviços ao município. “Agradecemos ao Juiz doutor Alex Oivane pelos trabalhos prestados ao município de Assis Brasil, um parceiro entre os poderes sempre justo cobrando para que as ações cheguem para quem mais precisa que e a população. Desejamos sucesso ao juiz que continua prestando seus serviços a sociedade em outro município”, pontuou.

O Doutor Alex Ferreira Oivane , nasceu na cidade de Bauru, estado de São Paulo, entrou na magistratura em 2014, trabalhou nas comarcas de Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e atualmente está na comarca de Brasiléia.

No município de Assis Brasil o juiz atuou deste 2018 a 2022, prestando relevantes trabalhos seja no judiciário ou em trabalhos sociais como nas escolas através de convênio com APADEQ para prevenção e tratamento de dependentes químicos, além da capacitação de professores.

No trabalho preventivo em Assis Brasil o Juiz Alex Oivane reuniu donos de bares, distribuidoras e casas noturnas do município para tratar sobre a proibição de venda de bebidas a menores de idade, terminantemente proibida pela legislação

