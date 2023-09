Produtores rurais agradecem atenção do senador Alan Rick na discussão da Crise da Pecuária

“Saio daqui esperançoso de uma solução para nos recuperarmos dessa crise e também com o sentimento de gratidão ao senador Alan Rick. É muito importante saber que temos um senador que realmente está nos representando, que olha de verdade para a comunidade.” – foi o que disse o produtor rural Osdemir Santos, de Porto Acre. Ele e produtores de vários municípios acreanos participaram, nesta sexta-feira, 15, de um encontro realizado pela Federação de Agricultura e Pecuária (FAEAC) que tratou da “Crise do Boi”, e também da posse do Senador Alan Rick como presidente da Comissão de Agricultura do Senado.

Os produtores de todo o país amargam a desvalorização da arroba do boi e não conseguem recuperar o investimento que fizeram quando bezerros e insumos estavam mais caros do que o valor atual do boi gordo. No Acre, de acordo com o presidente da FAEAC, Assuero Veronez, são mais de 14.000 pequenos pecuaristas que fizeram esses investimentos através de financiamentos bancários e agora não conseguem pagar.

“O grande, que está capitalizado, está até ganhando dinheiro. Nossa preocupação é com o pequeno, tomador de crédito, que representa mais de 80% dos produtores aqui do estado. É o pequeno que não vai conseguir se recuperar se continuarmos nessa situação. E a perspectiva é que a baixa dure até 2025.” – afirmou Veronez.

A solução apontada pelo senador Alan Rick (União Brasil) e pelo presidente da FAEAC é a prorrogação das parcelas e a ampliação da carência desses financiamentos. Como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado, Alan Rick já iniciou tratativas junto aos bancos de fomento e conta com o apoio do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

“Tive uma primeira conversa com o ministro Fávaro, já levantando a importância de o governo federal publicar medida provisória neste sentido, que já terá validade imediata, para na sequência podermos prorrogá-la no Senado. Também já aprovamos o requerimento para que ele compareça na CRA para ampliarmos esse debate junto com os bancos.” – explicou.

O produtor rural José Carlos também avaliou positivamente a iniciativa de realizar o encontro. “Muito oportuno o protagonismo do senador Alan e do Assuero, presidente da Federação. Vimos também que todas as instituições, bancos oficiais de fomento, estão dispostos a reavaliar esse quadro todo e tratar dos negócios em cima dessa nova realidade.” – disse.

O encontro desta sexta-feira reuniu ainda o superintendente da Caixa Econômica Federal, Thiago Assis Pires, o superintendente comercial do Banco do Brasil, Daniel Rondon, o vice-presidente da Credisis – Capitalcredi, Edilson Araújo, o superintendente do Banco da Amazônia (BASA), Edson Souza, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha, o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva (PSD), o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil), o deputado estadual Emerson Jarude (Novo), o secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, o secretário adjunto de Estado de Agricultura, Edivan Azevedo; e ainda vereadores do Bujari e de Senador Guiomard.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp