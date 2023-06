Produtores rurais pais de alunos da escola Luiz Gonzaga da Rocha fazem protesto por falta de transporte escolar

Protesto na escola rural Luiz Gonzaga da Rocha, os alunos já estão com dois meses que faltam aulas devido a falta do transporte escolar. Pais solicitaram nossa equipe de reportagem para chamar atenção do Governo do Estado já que o transporte escolar caminho da escola é de responsabilidade da secretaria estadual de educação.

São mais de vinte rotas sem o transporte escolar isso vem prejudicando os alunos, professores e os pais que estão muito revoltados com a situação.

