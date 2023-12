Programa Acre pela Vida – Emenda de Alan Rick garante equipamentos esportivos para projetos apoiados pela SEJUSP

Nesta sexta-feira, 22, o senador Alan Rick (União Brasil) participou das entregas dos equipamentos esportivos ao projeto Acre Esporte, desenvolvido pelo casal de pastores Jesus Silva e Ana Maria, na Baixada da Sobral. A emenda de R$ 350 mil destinada pelo senador ao programa Acre pela Vida, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), contempla 22 projetos em vários municípios com a distribuição de chuteiras, bolas para esportes coletivos, uniformes de futebol e artes marciais, coletes, material de arbitragem e outros itens.

“Muito feliz por estarmos entregando aqui os itens adquiridos com esses R$ 350 mil e já tem mais recurso garantido. Além do que destinamos para aquisição de armamento, viaturas, obras, coletes balísticos para o trabalho diário das nossas forças de segurança, ano que vem serão mais R$ 500 mil para novos equipamentos esportivos para esses projetos que trabalham na formação cidadã e na prevenção da criminalidade.” – disse Alan Rick.

Pastor Jesus agradeceu o apoio. “Eu gostaria de agradecer ao Senador pela emenda colocada pro “Acre pela Vida” que beneficiou o projeto da Associação Acre Esporte e não apenas a gente, mas muitas escolinhas em toda Rio Branco, em toda cidade e estado. Isso ajudou muito na fomentação do esporte. Muito obrigado! Parabéns pela iniciativa e continue fazendo isso e muito mais.” – falou.

Outro projeto contemplado foi o “Grandes na Escola, Grandes na Bola”, desenvolvido pelo grupo da Igreja Batista, do bairro 6 de agosto. “Com esse trabalho, tiramos esses meninos da ociosidade, incentivamos a dedicação aos estudos e esse apoio do senador chegou em uma excelente hora. Eu acho que tudo o que os parlamentares puderem fazer para ajudar as escolinhas é uma maravilha.” – disse o coordenador da escolinha de futebol, Antônio do Nascimento.

Também participaram da entrega na baixada, o deputado federal coronel Ulysses, o coordenador do programa Acre pela Vida, Coronel Athaualpha Ribera e Francineudo Costa, liderança política na comunidade da Baixada. Na 6 de agosto, também esteve o pastor Enock Pessoa.

