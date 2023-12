Senador Alan Rick comemora assinatura da Ordem de Serviço para a construção do novo prédio do Colégio de Aplicação; “Sonho Realizado”

A construção do novo prédio do Colégio de Aplicação (CAp) deve começar em abril, para quando é de esperado o início do verão amazônico em Rio Branco. Isso porque a Ordem de Serviço foi assinada nesta sexta-feira, 22, na reitoria da Universidade Federal do Acre com a presença do autor da emenda que garante o início das obras – senador Alan Rick (União Brasil), da reitora Guida Aquino, do pró-reitor de planejamento, Alexandre Hid, do pró-reitor de Educação, Tony Eli Silva, da vice diretora do Colégio de Aplicação, Guadalupe Torrez, e dos representantes da empresa vencedora da licitação José Sarto Bessa e Enilson Gomes da Silva.

O novo prédio terá 18 salas de aula, laboratórios, auditório, ginásio esportivo e refeitório. Toda a estrutura ocupará quase cinco mil metros quadrados dentro da área da Ufac.

“Momento de extrema felicidade pra mim, tenho certeza que para a comunidade escolar do colégio de Aplicação também. Quero agradecer aqui a professora Guida e toda a sua equipe. Essa é uma obra de quase R$ 18 milhões. Já temos R$ 7 milhões garantidos em emendas minhas e a partir do próximo ano tentaremos completar o restante do recurso necessário para a construção dessa escola que é modelo de educação e qualidade de ensino. É um sonho, queremos ver essa escola pronta, dentro dessa estrutura maravilhosa que a UFAC tem.” – disse o senador.

Segundo a vice diretora do CAp, Guadalupe Torrez, hoje a escola atende 520 estudantes com oferta do pré-escolar, fundamental 1 e 2 e ensino médio. Ela falou ainda da felicidade de participar do momento da assinatura da Ordem de Serviço e de saber que a obra iniciará em breve.

“Estamos muito gratos ao senador, a reitora Guida. São muitos anos que a gente está correndo atrás desse novo prédio, porque o nosso prédio atual já está comprometido, por ser muito antigo. Tem o barulho, por ser bem no Centro, o perigo do trânsito para os alunos. Essa construção agora é um sonho realizado, todos estamos muitos felizes, principalmente as famílias, por saberem que os estudantes ficarão em um lugar seguro e adequado. Muita felicidade nesse momento.” – declarou.

“É um sonho sendo realizado. Sonho da UFAC, sonho da família capeana, como chamamos a comunidade escolar do Colégio de Aplicação. São mais de 500 alunos sendo contemplados com a realização desse sonho que já é antigo, de trazer o Colégio de Aplicação para a nossa Universidade. E tudo isso está sendo possível graças ao Senador Alan Rick a quem eu quero, mais uma vez, agradecer. Agradecer porque ele encampou esse projeto, está colocando as emendas e já é o padrinho do nosso Colégio de Aplicação.” – colocou a reitora Guida Aquino.

Se iniciada como previsto, a obra deverá ser concluída em 2 anos e meio.

