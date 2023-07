Programa “Mulheres da Amazônia” é fortalecido em Assis Brasil

Nesta quinta-feira 13, foi realizando no auditório da prefeitura de Assis Brasil a Oficina de Capacitação dos servidores para atenderem de forma mais humanizada as mulheres vítimas de violência.

Particparam diversas instituições que atendem no dia a dia mulheres vítimas de algum tipo de violência.

Esteve presente no evento o prefeito Jerry Correia, Ruth Oliveira Secretária Municipal da Mulher Cultura e Juventude em Assis Brasil, Joelda Paz da Secretaria de Estado da Mulher, Neuda Muniz da(SEMULHER), Aline Brandão da Secretaria de Estado de Educação no ato representando a UFAC, juiz Clóvis Lodi dentre outros representantes de instituições do município.

A capacitação que vem ocorrendo é uma ação que integra o Programa de Extensão Mulheres da Amazônia, da Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado da Mulher, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea), em Assis Brasil com a Prefeitura de Assis Brasil por meio da Seecretaria da Mulher Cultura e Juventude.

Para a Secretária da Mulher Juventude Ruth Oliveira é um momento importante para a rede de proteção às mulheres vítimas de violência. “Todos os dias mulheres sofrem algum tipo de violência, em nosso município temos muitos casos de mulheres que diariamente tem seus direitos violados, e outros casos de feminicídios e tentativas, é preciso que todos estejamos envolvidos para diminuir estes dados em nosso pais”, destacou.

Outro foco do programa é capacitar os servidores para atenderem de forma mais humanizada as mulheres vítimas de violência, oferecendo formações baseadas nos métodos da Educação Popular aos Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs), Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher (CMDMs) e à Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.

Para Neuda Muniz Representante da Secretaria do Estado da Mulher, o envolvimentos das instituições é importante para fortalecimento do programa. “Precisamos Fortalecer as políticas para as mulheres em todos os municípios, é um programa em parceria com a Pró-reitoria da Universidade Federal do Acre -UFAC, e a Secretaria de Estado de Educação, estamos dialogando com os prefeitos e seus secretários e hoje estamos aqui em Assis Brasil, planejando, discutindo, capacitando para que todas as instituições possam ter o entendimento da responsabilidade de todos, estamos trabalhando o fluxo de atendimento nas diversas instituições”, destacou .

Para o prefeito Jerry Correia gestor é preciso que o estado Brasileiro acorde para esse caminho de respeito de proteção de combate à violencia contra a mulher, é preciso ser trabalhado na educação é lá que nossos filhos recebem a transformação de melhorar o mundo, e que tenhamos respeito com as mulheres que todos os dias são agredidas de várias formas, é preciso o envolvimento de todos para que possamos sair deste mapa tão violento contra as mulheres”, finalizou.

