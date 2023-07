POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTOCICLETA EM CRUZEIRO DO SUL E PRENDE TRÊS INDIVÍDUOS.

Na tarde desta quinta-feira ( 13/07), a equipe de GIRO da CPE/6° BPM recupera motocicleta roubada no Bairro Aeroporto Velho em Cruzeiro do Sul.

Durante o motopatrulhamento tático, a equipe Policial Militar realizou uma abordagem em um veículo de transporte por aplicativo com três indivíduos. Quando foi verificado que um deles está a com uma chave de motocicleta no bolso. Como a equipe já tinha informações que indivíduos com as mesmas características estavam circulando pela cidade com o intuito de cometer crimes, a equipe decidiu averiguar melhor a situação. Foi constatado que a chave da motocicleta era de um veículo Honda/Bros que havia sido utilizada para cometer um vários roubos no final da tarde de ontem e hoje. Diante da informação, os policiais militares continuaram averiguando quando encontraram a motocicleta que estava com restrição de roubo/furto. Dessa forma, foi dado voz de prisão sendo a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia para devolução ao proprietário e demais procedimentos legais.

