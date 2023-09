Trisal: Erisson Nery tem pedido para ser reintegrado a Polícia Militar negado

Por Alexandre Lima

Excluído dos quadros da Polícia Militar do Acre, em fevereiro deste ano, pela acusação de tentar matar um estudante de medicina em bar no município de Epitaciolândia.

O ex-sargento Erisson de Melo Nery, teve um pedido para retornar à corporação negado.

Na ação, a defesa alegou que Erisson Nery passou 13 anos, na instituição e que está fazendo tratamento de saúde referente a problemas psicológicos enfrentados por alguns anos.

O advogado disse ainda no recurso, que o ex-militar foi excluído sem a realização do exame demissional e sem levar em consideração as enfermidades do autor, que faz acompanhamento desde 27 de outubro de 2021.

Erisson Nery, segundo o pedido, apresenta sintomatologia compatível com CID F31.5, além de fazer o uso de antidepressivos.

Por conta desses fatos, a defesa requereu que seja anulado o ato administrativo que o excluiu da corporação e ainda que seja reconhecido o direito de ser reformado (uma espécie de aposentadoria) por doença, com proventos retroativos a data de nove de fevereiro do ano passado.

Na decisão que negou os dois pedidos, o Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri Alesson Braz, disse que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminarmente pleiteada.

De acordo com o magistrado, como a exclusão ocorreu em fevereiro deste ano, ou seja, há cerca de sete meses, descaracterizada a urgência do caso.

Braz ressaltou ainda que a possível ilegalidade da exclusão de Erisson Nery será melhor analisada no decorrer da instrução do processo

