Reinauguração da Quadra Sintética do Bairro José Hassem “Alcides Rodrigues de Oliveira” – Um Legado de Lazer e Esporte para Epitaciolândia

Na manhã desta sexta-feira, 15 de setembro, Epitaciolândia celebrou a reinauguração da Quadra Sintética do Bairro José Hassem, agora nomeada em homenagem a Alcides Rodrigues de Oliveira, uma figura emblemática da cidade. Esta revitalização é fruto de uma emenda generosa do Senador da República, Sergio Petecão, no valor global de R$ 334.650,00, dos quais R$ 260.909,38 já foram empenhados.

A principal motivação por trás deste projeto foi a melhoria na infraestrutura básica do bairro, com foco em proporcionar mais opções de lazer e promover práticas esportivas saudáveis para a comunidade. Alcides Rodrigues de Oliveira, homenageado na quadra, foi um verdadeiro filho de Epitaciolândia, nascido em 01/09/1948, e sua paixão pelo esporte e pelo ensino o tornaram uma figura notável na cidade. Ele era professor de história, técnico agrícola formado em Uberlândia-MG, e também se formou em pedagogia pela UFAC. Além disso, Alcides foi Administrador do Nari Bela Flor e sempre manteve seu time de futebol.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença ilustre do Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, do Senador da República Sergio Petecão, do Secretário de Cultura e Esporte Joãozinho Ferreira, do Capitão do Corpo de Bombeiros Ricardo, e dos vereadores Rubenslei Rodrigues e Gilson Soares.

O Senador Petecão, conhecido por seu compromisso com o desenvolvimento do Acre, destacou que esta quadra é a 43ª que ele contribui para construir em todo o estado, enfatizando o esporte como uma de suas prioridades.

Por sua vez, o prefeito Sérgio Lopes expressou orgulho pelas 30 obras de alta qualidade concluídas durante sua gestão na prefeitura de Epitaciolândia, todas realizadas sem a necessidade de adicional em processos licitatórios. Ele agradeceu calorosamente ao Senador Petecão pela emenda que tornou possível mais uma conquista para a cidade.

A reinauguração da Quadra Sintética do Bairro José Hassem “Alcides Rodrigues de Oliveira” representa um marco significativo para Epitaciolândia, não apenas como um espaço de lazer e esporte, mas também como um tributo a uma figura querida da comunidade que deixou um legado duradouro. Essa iniciativa reflete o compromisso contínuo de líderes locais em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover um ambiente saudável e inclusivo para todos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp