Senadores Alan Rick, Márcio Bittar e prefeito Tião Bocalom se reúnem com ministro Waldez Góes para tratar sobre o fim dos lixões no Acre

Na reunião, o ministério também garantiu a liberação de recursos de emendas parlamentares destinadas ao asfaltamento e construção da ponte de alvenaria no Ramal dos Paulistas

Na tarde desta terça-feira, 14, os senadores Alan Rick (União/AC), Márcio Bittar (União/AC) e o prefeito Tião Bocalom foram recebidos pelo Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, na sede do Ministério, e discutiram o avanço das tratativas para a criação do consórcio intermunicipal para a instalação dos aterros sanitários e resolver o problema dos 21 municípios acreanos que ainda não se adequaram à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao que estabelece o Marco Legal do Saneamento: o fim dos lixões.

A comitiva acreana levou a boa notícia da adesão dos prefeitos ao consórcio e agradeceu a continuidade do apoio do Ministério. “Estamos há mais de um ano, com a parceria dos parlamentares, dos prefeitos, da AMAC, do governo do estado e do Ministério Público do Acre, tratando sobre o financiamento de 100% dos projetos dos aterros sanitários, através do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável (FDIRS). O amigo Denílson Campello, Diretor da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do MIDR, que também participou dessa reunião, já esteve no Acre algumas vezes para as tratativas dessa implantação e agora convidamos o ministro para ir ao Acre. A continuidade desse trabalho é muito importante para os municípios do nosso estado, que estão sob Termos de Ajustamento de Conduta com prazo batendo a porta para dar fim aos lixões.” – disse Alan Rick.

O prefeito Tião Bocalom, presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), também agradeceu o apoio do Ministério, dos parlamentares e disse estar confiante que agora os prefeitos resolverão o problema da destinação do lixo. “Isso tá andando bem. Se Deus quiser vamos conseguir, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional, definir uma política para a destinação do lixo nos municípios do Acre. Rio Branco já tem um trabalho bom, mas os outros municípios precisam e como presidente da AMAC não poderia deixar de apoiar e ajudar nesse projeto. Rio Branco está junto!” – disse.

“Uma conversa muito salutar com os senadores e com o prefeito. Estou me colocando a disposição para ir até o Acre para fazermos um seminário de Desenvolvimento Regional, ouvir a comunidade local para que a gente acerte ainda mais nas políticas públicas de responsabilidade do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.” – afirmou o Ministro Waldez Góes.

Outras pautas de interesse do Acre também foram tratadas, como a liberação de emendas parlamentares destinadas para infraestrutura da zona rural. O senador Márcio Bittar comemorou a liberação de R$ 17 milhões para o asfaltamento e construção da ponte de alvenaria do Ramal dos Paulistas, em Porto Acre. “Tivemos aqui uma excelente notícia. O Governo do Estado está autorizado a fazer a licitação de uma emenda nossa com o apoio do senador Alan Rick, de R$ 17 milhões para fazer 10 quilômetros de asfalto no ramal dos Paulistas e a ponte sobre o Rio Andirá, de 68 metros. Uma obra importantíssima para uma região que tem milhares de pequenos produtores rurais. Então, mais uma vez, muito obrigado!” – agradeceu.

