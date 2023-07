Roubos caem na capital; Em Epitaciolândia a redução foi de 77%

Apesar da redução de 14,3% os roubos consumados são um terror para os moradores de Rio Branco, que registrou 1.407 ocorrências entre janeiro e junho deste ano, concentrando 74,5% desse crime em todo o Estado do Acre. São praticamente oito roubos por dia somente na capital, segundo os dados do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre, que mostram ainda que não somente Rio Branco sofre com a roubalheira, mas esse crime, assim como as mortes violentas intencionais, está migrando para as pequenas cidades do Estado: em Manoel Urbano, por exemplo, o NAT registra crescimento de 250% no 1º semestre deste ano em comparação a igual período de 2022.

Já Rodrigues Alves e Assis Brasil também seguem assistindo ao crescimento dessa modalidade de crime, registrando aumento de 55,6% e 40% no período analisado. No geral, considerando as ocorrências de todos os municípios, os roubos consumados caíram no Acre: -15,9%, segundo o NAT.

O NAT foi instituído no âmbito do Ministério Público do Estado do Acre para prestar apoio de inteligência e segurança institucional, técnico, científico e operacional, por meio de servidores habilitados em áreas de conhecimento específico, aos órgãos de execução e, em especial, aos Grupos de Atuação Especial.

O NAT é o responsável pelo gerenciamento e funcionamento do Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (Simba), assim como recebe, em nome da Procuradoria-Geral de Justiça, os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf.

