Saneacre atua para reduzir crise por seca no igarapé que leva água para Epitaciolândia

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), por meio do presidente José Bestene, disse nesta sexta-feira, 10, que a autarquia não tem medido esforços para reduzir os efeitos da seca prolongada no estado que vem resultando em uma das mais graves crises hídricas já registradas no Acre.

Bestene disse que o Saneacre está realizando ações simultâneas em vários municípios e direciona, neste momento, seus esforços para o município de Epitaciolândia. A cidade, abastecida pelo igarapé Encrenca, passa por seu momento mais grave devido à falta de chuvas.

“O nível do igarapé chegou a inviabilizar o funcionamento da bomba de captação, mas o Saneacre já enviou três caminhões pipas para atender as unidades de saúde, escolas e demais instituições públicas como forma de atenuar o problema”, explicou Bestene. Os caminhões foram locados pela Defesa Civil com recursos federais e são abastecidos em Brasileia.

De acordo com o gestor, a seca prolongada está sendo um desafio dos mais severos já enfrentados por qualquer gestão do Palácio Rio Branco. Bestene lembrou que a cidade de Epitaciolândia está em estado de calamidade pública desde 27 de outubro de 2023, segundo decreto do prefeito Sérgio Lopes.

Governo do Estado não mede esforços para mitigar os efeitos da crise hídrica. Foto: cedida

“Infelizmente estamos brigando com a força da natureza”, observou Bestene. O Saneacre está conseguindo captar água somente por cerca de 12h. Ele lembrou que um relatório sobre a crise hídrica produzido pela Defesa Civil do Estado e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) registra níveis abaixo da cota em rios de Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Rio Branco e Sena Madureira.

“O governo do Estado está atento e fazendo tudo o que é possível, disponibilizando carros pipas, fazendo limpeza dos mananciais e reservatórios. Mas ainda dependemos das chuvas em abundância para afastar de vez qualquer carência no abastecimento”, comentou o presidente da autarquia.

