Saneacre Informa Mudanças nos Locais de Atendimento em Brasileia e Epitaciolândia

Desde o último dia 20 de novembro, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) implementou alterações nos pontos de atendimento aos clientes nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia. Com o objetivo de otimizar o serviço e proporcionar maior comodidade aos usuários.

Para os clientes de Brasileia, o atendimento presencial agora está concentrado na Organização em Centros de Atendimento (OCA) do município. Localizada em um ponto estratégico, a OCA de Brasileia funciona durante os dias úteis da semana, das 7h30 às 13h30, oferecendo um espaço acessível para que os clientes possam resolver suas questões relacionadas ao serviço de água e esgoto.

Já em Epitaciolândia, os atendimentos que anteriormente eram realizados na antiga agência da autarquia em Brasileia foram transferidos para a agência local de Epitaciolândia. Após uma reforma, a agência está pronta para receber os clientes e oferecer um ambiente adequado para o atendimento, situada na Av. Santos Dumont Nº 280 – Centro. A agência funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 14h (exceto feriados).

Além dos atendimentos presenciais, o Saneacre reforça que está disponível para esclarecimentos e suporte através do número 0800 254 3003. Os clientes podem entrar em contato para obter informações, realizar solicitações ou esclarecer dúvidas relacionadas aos serviços prestados pela instituição.

Para mais detalhes sobre os serviços oferecidos, bem como, a obtenção de 2ª via de fatura, os interessados podem acessar o site oficial do Saneacre: saneacre.ac.gov.br

A autarquia reafirma seu compromisso com a qualidade no atendimento e a busca constante por melhorias em benefício da comunidade acreana.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp