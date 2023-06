Saneacre realiza ação de educação ambiental em Epitaciolândia

FONTE: oaltoacre.com

Com palestras e exposições realizadas nesta sexta-feira, 2, por técnicos do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), a população de Epitaciolândia teve a oportunidade de conhecer tudo sobre o sistema de tratamento de água e sobre a importância da preservação dos recursos hídricos para as gerações futuras.

As atividades foram realizadas como parte da programação da Semana do Meio Ambiente, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Federal do Acre (IFAC).

O evento aconteceu na praça Edmundo Pinto, no centro do município. Além das exposições do Saneacre, alunos de várias escolas locais puderam entrar em um planetário do IFAC para uma viagem lúdica pelo sistema solar, o ICMBio por sua vez, distribuiu mudas de plantas nativas a população. A parceria entre as instituições atraiu centenas de pessoas ao local que desfrutaram da iniciativa.

Foram explicadas etapas de tratamento da água e os produtos químicos utilizados. Foto: Aleksandro Soares/Saneacre

“O Saneacre exibiu seu sistema de tratamento de água e realizou palestras que vai replicar sempre que solicitado visando ampliar e fortalecer seu vínculo com a população seguindo as diretrizes do governo do Estado que tem focado com muita determinação este setor essencial que é o saneamento”, explicou o presidente do Saneacre, José Bestene.

O gerente municipal do Saneacre em Epitaciolândia, Erisson Cameli, comemorou o resultado. “É muito gratificante expor o funcionamento do sistema e a importância do meio ambiente para a manutenção das fontes de captação de água”, comentou.

Alunos e moradores puderam levar mudas de Ipê e Mogno doadas pelo ICMBio. Foto: Aleksandro Soares/Saneacre

Erisson também aproveitou o evento para divulgar os investimentos do governo do Estado nos sistemas de Epitaciolândia e Brasileia, inclusive que a Estação Compacta epitaciolandense está em reforma e que dentro de poucas semanas será reinaugurada com maior capacidade de tratamento e distribuição.

Para a técnica ambiental do ICMBio, Muriele Furtado, a parceria com a Saneacre veio para somar, “As ações de educação ambiental servem para conscientizar as crianças desde cedo sobre a importância de preservar o meio ambiente” ressaltou Muriele.

Um dos valores do Saneacre é a sustentabilidade ambiental, por isso o órgão tem objetivado desenvolver cada vez mais atividades que tratem da temática meio ambiente e áreas correlacionadas.

Compareceram no local alunos de ensino fundamental e médio. Foto: Aleksandro Soares

O tratamento de água requer muito cuidado em todos o processos, desde a captação até a distribuição para os moradores, um dos intuitos das apresentações foi de levar o conhecimento de quão necessário é o tratamento correto da água para evitar doenças e podermos utilizar esse recurso de forma consciente. As atividades se deram nos turnos da manhã e tarde, o que contou com crianças e adolescentes de escolas urbanas e rurais.

Na oportunidade, técnicos do ICMBio que atuam na Estação Ecológica Rio Acre, a convite da equipe do Serviço de Água e Esgoto, conheceram de perto como funciona os processos na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Brasileia, município vizinho a Epitaciolândia.

O Saneacre tem buscado sempre novas parcerias, principalmente com os órgãos de atividades afins, com isso a autarquia propõe está mais próxima da população com diversas ações de conscientização e atendimentos, efetivando o compromisso com os usuários.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp