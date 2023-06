Túmulo de Lázaro violado: Entenda caso envolvendo “serial killer” de Goiás

FONTE: Na hora da notícia

O inquérito policial instaurado para investigar como o túmulo do serial killer Lázaro Barbosa foi violado em março, no cemitério de Cocalzinho de Goiás, concluiu que a sepultura foi cavada por uma adolescente, de 15 anos.

Lázaro ficou conhecido após matar um caseiro, em Girassol, e uma família em Ceilândia, além de fugir por 20 dias de um cerco policial, onde acabou morto, em junho de 2021, em uma troca de tiros com autoridades.

Em vídeo enviado ao Terra por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil de Goiás, o delegado Raphael Neris explicou que as investigações e exames periciais apontaram que o corpo de Lázaro e o caixão estavam intactos. Somente a sepultura foi quebrada e cavada pela adolescente.

“Havia essa denúncia de que parte do corpo de Lázaro havia sido furtada, em especial o crânio. No mesmo dia da denúncia, fizemos a perícia no local e constatamos que o caixão estava inviolado. O que havia sido quebrado e cavado era a sepultura, a parte externa da sepultura do Lázaro. Então começamos a refazer os passos de quem cometeu o delito, e chegamos a um casal, moradores de Sol Nascente”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, o casal trata-se de uma menina 15 anos e um rapaz, de 21. “Essa menina nos relatou que vinha tendo sonhos com Lázaro. Nesses sonhos, Lázaro aparecia e pedia para que ela retirasse ele do túmulo, falando que estava vivo, que precisava da ajuda dela”, destacou.

De acordo com o delegado, a adolescente relatou que teve o sonho diversas vezes e foi tentando convencer o namorado a ir com ela desenterrar o Lázaro. A investigação concluiu, no entanto, que o rapaz apenas levou a namorada ao cemitério, mas não participou do crime, ela quem foi a responsável por violar o túmulo.

“Concluímos essa investigação, chegamos aos autores e ficou constatado que essa pessoa que violou de fato o túmulo [adolescente de 15 anos], não estava em suas capacidades, suas razões mentais. Estava movida por delírios, então não há como culpá-la ou condená-la por ter cometido tal ato”, finalizou Neris.

Caso Lázaro

Lázaro era acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia em junho de 2021. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos.

O serial killer também era apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade. O corpo dela foi encontrado à beira de um córrego, próximo da casa onde a família morava.

Nascido na cidade baiana de Barra do Mendes, a 530 quilômetros de Salvador, Lázaro já respondeu, na cidade natal, a um processo por homicídio quando tinha 20 anos. Em 2011, já em Ceilândia, ele foi condenado por estupro e roubo com emprego de arma. Ele chegou a ser preso em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu poucos meses depois.

