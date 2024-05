Seis prefeituras são premiadas durante etapa estadual do 12º PSPE

Por Marcus José

Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconhece boas práticas das gestões municipais

A etapa estadual da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) aconteceu na noite desta terça-feira (28), na sede da instituição, em Rio Branco, reunindo autoridades, gestores públicos e equipes técnicas de dez municípios acreanos. São eles: Assis Brasil, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Rio Branco, Rodrigues Alves e Tarauacá.

Doze iniciativas concorreram ao prêmio, que é uma forma de reconhecer, valorizar e difundir práticas inovadoras protagonizadas por governos municipais, que tenham contribuído para a criação e/ou aprimoramento de um ambiente de negócios favorável ao crescimento e à consolidação das micro e pequenas empresas.

O gerente de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios, Marcelo Macedo, destaca que a premiação é uma forma de valorizar e gerar um banco de boas práticas das gestões municipais. “Os projetos trazem temas que estão no dia a dia das prefeituras e aqui buscamos identificar boas práticas para que, não só sejam reconhecidas, mas sirvam de incentivo para que as demais prefeituras adotem modelos que dão resultados”.

O PSPE objetiva estimular a inovação no setor público, promover aprendizagem e inspirar novos projetos e ideias, reforçando o papel do Sebrae de parceiro dos municípios.

Compras Governamentais – Vencedor: Rodrigues Alves;

Empreendedorismo Rural – Vencedor: Tarauacá;

Turismo e Identidade Territorial – Vencedor: Cruzeiro do Sul;

Sala do Empreendedor – Vencedor: Jordão;

Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo – Vencedor: Assis Brasil;

Inclusão Produtiva – Vencedor: Cruzeiro do Sul.

Prefeito de Assis Brasil agradeceu em nome de sua equipe, o prêmio:

“Com muita satisfação recebemos o reconhecimento dessa instituição tão importante que é o Sebrae, nossa gestão vem fazendo um trabalho inovador em Assis Brasil, com foco principal no fomento ao empreendedorismo. Temos bons frutos dessa ação importante que tem gerado tanta renda e emprego para as pessoas através do empreendedorismo. Divido essa conquista com toda a nossa equipe”, declarou o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia.

O que é?

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora – PSPE é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais (prefeitos, prefeitas, administradores e administradoras regionais) com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial.

Qual Objetivo

Além de premiar boas práticas municipais, o PSPE objetiva estimular a inovação no Setor Público, contribuir para a ampliação das capacidades municipais, promover a aprendizagem e inspirar novos projetos e ideias, reforçando o papel do Sebrae de parceiro dos municípios.

