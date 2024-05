Eleitorado cresce e supera 13 mil cidadãos aptos ao voto em Xapuri

Por ac24 Horas

O juiz eleitoral da 2ª Zona, Luis Gustavo Alcalde Pinto, disse que nesse momento, é esperado o momento das convenções e de registro dos candidatos. Segundo ele, o clima na comarca é de muito otimismo.

Raimare Cardoso

Com o encerramento do prazo para o cadastro eleitoral, em 8 de maio passado, já é possível ter um número bem aproximado da quantidade de eleitores que estarão aptos a votar nas eleições municipais de outubro em Xapuri.

Com 11.509 eleitores em 2022, agora o município, que faz parte da 2ª Zona Eleitoral junto com Capixaba, conta com 13.068 eleitores aptos. Na cidade, a Justiça Eleitoral trabalha a pleno vapor para deixar tudo pronto com muita antecedência para o pleito deste ano.

“Atualmente, estamos em uma fase de aguardar as convenções partidárias e os registros das candidaturas. A Justiça Eleitoral permanece à disposição da sociedade, estamos trabalhando bem otimistas e, se Deus quiser, o próximo pleito ocorrerá visando sempre o respeito ao voto direto e à democracia”, disse.

Neste ano, serão 19 locais de votação em Xapuri, com 66 secções. Na outra cidade da zona eleitoral, Capixaba, são 8.595 eleitores, em 11 locais de votação e 35 seções.

