Sem sinalização: Motorista perde controle de carro e capota na BR 317 próximo a Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Uma enfermeira que se deslocava do município de Xapuri para Brasiléia, distante cerca de 75km da fronteira com a Bolívia, sofreu um acidente no km 16 da BR 317, por volta das 8h00 deste sábado (18), nos limites do município de Epitaciolândia, trecho onde está sendo realizado uma melhoria pelo Dnit.

Segundo foi levantado, a enfermeira estaria indo visitar o namorado que é acadêmico de medicina em uma das faculdades localizada em Cobija, lado boliviano. O deslocamento pela estrada estava tranquilo, até o momento quando acessou o trecho da estrada que possui partes do asfalto retirada logo na saída de uma curva e foi colocado areia de brita.

Sem uma sinalização adequada, a motorista foi surpreendida e perdeu o controle do veículo, que teria rodado e capotado ficando com a rodas para cima, quase saindo da estrada.

Milagrosamente, a motorista não sofreu ferimentos graves por estar de cinto de segurança, sendo socorrida por terceiros e levada para o hospital em Brasiléia. A mesma passou por exames e apenas se constatou pequenos ferimentos, sendo liberada momentos depois.

Foi informado que uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal – PRF, se deslocou até o local para coletar informações do acidente e preparar um laudo do corrido. O carro seria retirado nas próximas horas.

