Servidores da prefeitura de Epitaciolândia participam de treinamento “Transformar Juntos Acre”

A prefeitura de Epitaciolândia enviou servidores de várias secretarias para participarem do treinamento intitulado Transformar o Acre Juntos, organizado pela Junta Comercial, RedeSim Conectada e Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) reuniu representes de 20 municípios do Acre.

A atividade foi composta por palestras, mesas-redondas e workshops, que contribuíram com o aprimoramento dos colaboradores que usam o sistema integrador da Redesim. A ação foi realizada durante os dias 3 e 4 de outubro.

A intenção do evento foi oferecer conhecimentos referentes à viabilidade de endereço para os municípios que ainda não implementaram o sistema. A viabilidade automática de endereço funciona como um sistema automatizado de busca de endereços, por meio da parametrização com base no código de postura ou plano diretor dos municípios, que geram códigos e algoritmos funcionais e agilizam o processo de verificação da conformidade do endereço com a legislação local, zoneamento, regulamentos de uso de solo e outros.

A presidente da Junta Comercial, Nayara Honorato, afirmou:

“A parceria com o Sebrae e a participação efetiva do Subcomitê Gestor da Redesim demonstram o compromisso com o avanço tecnológico e a modernização em todas as regiões, visando a um futuro mais próspero para o estado”.

